Можно растягивать и складывать: LG представила необычный дисплей

В компании отмечают, что эластичность дисплея никак не влияет на его долговечность.

Компания LG Display представила, пожалуй, самый необычный дисплей на сегодня: его можно растягивать, складывать и скручивать без искажений и повреждений. Так, 12-дюймовый дисплей может растягиваться до 14 дюймов.

Об этом сообщается на сайте LG.

В основе технологии – эластичная подложка из кремния, напоминающая материал для контактных лин, с крошечными светодиодами размером 40 мкм и плотностью пикселей 100 ppi. За счет нее экран способен принимать любую форму.

К слову, ели говорить о плотности пикселей, то 100 ppi может показаться немного, особенно по сравнению с современными смартфонами. Но для дебютной версии тянущегося экрана – настоящий прорыв. При этом отмечается, что эластичность дисплея никак не влияет на его долговечность.

Компания рассчитывает запустить массовое производство ближе к 2024 году. Такие дисплеи можно будет использовать не только в складных смартфонах, но и других сферах. Например, встраивать в одежду, мебель и кузовные панели автомобилей.

«Курсор» писал ранее, что LG готовит ноутбук, главной особенностью которого являются две сенсорные панели по бокам от клавиатуры. Это не мониторы, а сенсорные панели. Один из них можно использовать как тачпад, а другой, например, для управления различными функциями.