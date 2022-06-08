Названа стоимость платной подписки в Telegram

Бывший разработчик Telegram заявил о том, что премиум-подписка в мессенджере, которая ускорит загрузку и уберет рекламу, будет стоить пять долларов.

В сети продолжают накапливаться подробности о предстоящей платной подписке на популярный мессенджер Telegram. На этот раз бывший разработчик мессенджера поделился исчерпывающими подробностями о функциях Telegram Premium.

Один из скрытых экранов в бета-версии клиента для Android раскрыл возможную стоимость подписки в размере $ 4,99 в месяц. Конечно, эта цифра может измениться к моменту релиза. Кроме того, она, скорее всего, будет отличаться в зависимости от страны.

Курсор ранее писал, что в Telegram скоро появится Премиум-подписка. Появился новый намек, указывающий на то, что у Telegram вскоре может появиться план Premium. Интересно, что этот намек виден всем — это сообщение, которое появляется на главном экране после загрузки и установки Telegram.

Также сообщалось, что YouTube удалил десятки тысяч роликов с фейками о войне в Украине. Директор YouTube рассказала, что видеохостинг имеет определенную политику в отношении различных насильственных событий. Она отметила, что не допустит отрицания таких событий.

Кроме того, Яндекс переносит штаб-квартиру в Израиль. Генеральный директор и основатель Яндекса направил письмо Нафтали Беннету, министру финансов Авигдору Либерману, министру внутренних дел Айелет Шакед и министру инноваций, информации и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн.