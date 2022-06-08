Очередной техногигант объявил об уходе из россии

Компания IBM, которая разрабатывает программное и аппаратное обеспечение, прекращает ведение бизнеса в россии. Гендиректор компании решительно осудил действия рф в Украине.

Компания IBM, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, объявила о полном прекращении работы в россии*. Об этом заявил директор компании Арвинда Кришна.

В марте Арвинда осудил войну россии против Украины и отказался продавать технологии агрессору.

«Вчера я говорил с сотрудниками по всему миру о трагедии войны в Украине и хочу подчеркнуть, что правильное слово — «война», а не «конфликт». IBM не терпит жестокости или актов агрессии, и мы осуждаем войну россии против Украины», — пишет директор.

Курсор ранее писал, что Netflix окончательно покинул россию. Один из самых популярных сервисов потокового стриминга Netflix заявил о том, что окончательно покидает российский рынок и не будет работать на территории рф*.

Также сообщалось, что YouTube удалил десятки тысяч роликов с фейками о войне в Украине. Директор YouTube рассказала, что видеохостинг имеет определенную политику в отношении различных насильственных событий. Она отметила, что не допустит отрицания таких событий.

Кроме того, Яндекс переносит штаб-квартиру в Израиль. Генеральный директор и основатель Яндекса направил письмо Нафтали Беннету, министру финансов Авигдору Либерману, министру внутренних дел Айелет Шакед и министру инноваций, информации и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!