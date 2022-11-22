Появилась «машина времени», которая переносит людей в разные эпохи

Разработчики создали инструмент под названием «ИИ Машина времени», который превращает обычные фотографии в «гиперреалистичные», предавая им разные исторические контексты.

Функция появилась на веб-сайте MyHeritage.

Технология Deepfake доступна на компьютерах и смартфонах. С помощью этого инструмента можно изменить фото или видео с человеком, «примерив» на него иной образ – египетского царя, охотника-собирателя, летчика, средневекового рыцаря и так далее. По словам разработчиков, «ИИ Машина времени» – один из способов рассказать более подробно людям об истории их семьи.

«Машина времени с искусственным интеллектом – это новый поворот по этой теме, который приглашает вас отправиться в прошлое и увидеть себя таким, каким вы могли выглядеть во времена своих предков», – добавили они.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно войти на сайт и загрузить от 10 до 25 фото одного человека. Каждая из них должна быть сделана в разные дни и в разных позах. После загрузки фото нужно зарегистрироваться или войти в аккаунт. Если пользователь откажется, то его фото будут автоматически удалены для защиты конфиденциальности. В случае же регистрации будет создана модель в соответствии с избранной эпохой раньше. Каждое новое изображение будет иметь водяной знак.

После загрузки фото изображения появятся спустя 30-120 минут. После завершения обработки пользователя уведомят об этом на электронную почту. Разработчики разрешили загружать наборы или каждое фото отдельно. Бесплатный доступ предоставлен только для 400 изображений, а после услуга становится платной. Авторы платформы запретили высмеивать политических деятелей и скачивать фотографии нацистов.

«Курсор» сообщал, что ученые разрабатывают новые стандарты данных для моделей ИИ.