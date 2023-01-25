Рекламодатели массово отказываются сотрудничать с Twitter после прихода Маска

Американская компания сократила расходы на рекламу на 71% по итогам декабря 2022 года.

Американская компания Twitter продолжает терпеть убытки после прихода к руководству Илона Маска: рекламодатели массово отказываются сотрудничать с социальной сетью.

Об этом пишет Reuters.

По информации издания, в декабре 2022 года расходы Twitter Inc на рекламу сократились на 71%. На фоне такого негативного результата компания пытается исправить ситуацию. Там уже предложили ряд решений, способных вернуть расположение участников рынка рекламы к Twitter.

В частности, Маск предложил разрешить в социальной сети бесплатную рекламу, а также отменил запрет на политическую рекламу, дав компании больше полномочий размещать собственный рекламный контент.

Согласно данным Standard Media Index (SMI), проблемы с размещением рекламы у Twitter начались еще в ноябре 2022 года: тогда расходы упали на 55% по сравнению с аналогичными данными 2021 года. И это при том, что именно этот период считается праздничным сезоном. Соответственно, расходы на рекламу обычно увеличиваются.

Также издание упоминает исследование фирмы Pathmatics. В нем говорится, что расходы на рекламу значительно сократились в ноябре. Именно в этом месяце Маск восстановил приостановленные учетные записи и выпустил платную проверку учетных записей в Twitter.

По оценкам Pathmatics, с 27 октября 2022 года (с момента, когда Маск взял на себя руководство компанией) Twitter потерял 14 из 30-ти своих крупнейших рекламодателей.