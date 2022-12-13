США совершили прорыв в термоядерном синтезе

Правительство США, возможно, совершило крупный научный прорыв в области термоядерной энергетики, проложив путь к созданию безграничного источника энергии с нулевым выбросом углерода или радиоактивными отходами.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о результатах недавнего эксперимента.

Как сообщает The Financial Times, во вторник министерство энергетики США поручит министру энергетики США Дженнифер Грэнхольм и заместителю министра по ядерной безопасности Джилл Хруби объявить о «крупном научном прорыве».

Энергия термоядерного синтеза широко рекламировалась как «Святой Грааль» чистой энергии, и ученые пытались понять это с 1950-х годов. Хотя на протяжении многих лет было предпринято много попыток сделать это, одна большая проблема всегда стояла на пути к успеху: чистый прирост энергии.

По сути, процесс производства термоядерной энергии требует самой энергии. Таким образом, чтобы термоядерная энергия была жизнеспособной, необходимо производить больше энергии, чем требуется для ее производства. До сих пор это было невозможно.

Это основное препятствие, препятствующее использованию энергии синтеза во всем мире, вместо которой используются более ограниченные и/или загрязняющие окружающую среду и грязные формы энергии, такие как ископаемое топливо и ядерная энергия.

И это связано с такими факторами, как продолжающийся энергетический кризис; изменение климата усугубляется использованием ископаемого топлива; опасения ядерных катастроф в результате боевых действий российских и украинских войск вокруг атомных электростанций — что неограниченный запас энергии, который не производит выбросов углерода или радиоактивных отходов, так привлекателен.

Что касается того, как США удалось это сделать, в настоящее время неясно, удалось ли им это вообще. На данный момент известно, что этот прорыв произошел в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии. Эта лаборатория является очень большим федеральным исследовательским центром, а также здесь находится Национальная установка зажигания, которая, в свою очередь, предназначена для обеспечения воспламенения термоядерного синтеза и является одним из самых больших и мощных устройств в своем роде, оснащенным самым мощным лазером на всей планете Земля.

Согласно данным Financial Times, недавний эксперимент имел абсолютный успех, хотя неясно, сколько энергии им удалось получить. Но если это удастся, это может полностью изменить мир энергии, каким все мы его знаем.

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