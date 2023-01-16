США вывели на орбиту спутник для секретной военной миссии

Соединенных Штаты успешно вывели на орбиту новый военный спутник, который будет выполнять некую секретную миссию.

Об этом сообщает Space.com.

Военный спутник был запущен с помощью сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, разработанной компанией SpaceX Илона Маска. Пентагон сообщил, что помимо спутника военной связи на орбиту было отправлено еще 5 комплектов груза.

Запуск Falcon Heavy состоялся в ночь на понедельник из космического центра во Флориде. Два боковых ускорителя после отработки своей ступени успешно приземлились на специальной площадке космодрома.

Известно, что военный спутник будет располагаться на высоте около 35 тысяч километров. На него возложена секретная миссия Космических сил США, в контексте которой упоминаются такие страны как россия*, Китай, Иран и Северная Корея. По данным журналистов, новый американский спутник будет отслеживать активность военных спутников этих стран.

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