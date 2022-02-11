TikTok впервые введет возрастные ограничения

TikTok планирует добавить функцию в свое приложения, благодаря которой авторы видео смогут указывать, для какой аудитории предназначено видео — могут его смотреть только взрослые или оно доступно для всех.

TikTok работает над способами оценки и ограничения контента по возрасту, чтобы взрослый контент не попадал к подросткам, пользующимся приложением для просмотра коротких видео, сообщила компания на брифинге.

TikTok, популярность которого среди подростков в последние годы резко возросла, заявил, что проводит небольшое тестирование возможности ограничения доступа к контенту для взрослых в аккаунтах молодых пользователей либо самими пользователями, либо их родителями и опекунами.

Компания, принадлежащая китайскому технологическому гиганту ByteDance, заявила, что использует критерии рейтинга контента, которые уже применяются для фильмов и игр. Компания заявила, что будет тестировать способы, с помощью которых создатели приложений смогут указать, должен ли их контент быть доступен только для взрослых зрителей.

Курсор ранее писал, что в Instagram появится платная подписка. Эта подписка позволит блогерам монетизировать свой контент, получая деньги от подписчиков. Его стоимость составит от $0,99 до $99,99 в месяц — цену устанавливают сами блоггеры. За эти деньги подписчики получат доступ к эксклюзивным историям. Эксклюзивный контент и подписчики будут выделены фиолетовым цветом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.