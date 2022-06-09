Ученые показали прекрасное изображение Малого Магелланового облака

В Малом Магеллановом Облаке известно около 600 звёздных скоплений, а всего, по оценкам, должно быть около 2000 таких объектов. Межзвёздная среда Малого Магелланова Облака состоит из газа с различной температурой и пыли.

Малое Магелланово облако – это один из самых больших соседей галактики Млечный Путь.

И вот его детальное изображение показали на аккаунте космического телескопа Hubble в Instagram.

Расположенное в созвездии Тукана, Малое Магелланово Облако находится примерно в 200 тысячах световых лет от Земли.

«Его близость к нам делает его идеальной лабораторией для проведения углубленных исследований процессов звездообразования и их эволюции в среде, немного отличающейся от нашей родной галактики», — написали ученые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее Курсор сообщал, что ученые показали удивительное скопление звезд Liller 1.

Кроме того, мы писали, что NASA и SpaceX расширяют сотрудничество. Американское аэрокосмическое агентство NASA заявило об изменениях контракта с компанией Илона Маска SpaceX. В него добавятся еще пять пилотируемых полётов. SpaceX сейчас обладает монополией, став единственным американским оператором по отправке на орбиту астронавтов.

Еще напомним, что ученые заявили, что инопланетяне могут передвигаться в космосе на планетах-сиротах.