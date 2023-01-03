Ученые предупредили, что через два года наступит глобальный кризис хранения данных

Если всю нашу информацию записать на DVD-дисках, то эта стопка проложила бы дорогу до Луны и обратно 23 раза.

К 2025 году объем данных в облачном хранении увеличится в три раза процентов, и для его обработки не будет хватать места.

Об этом сообщает Daily Mail.

Британские ученые из Астонского университета разрабатывают новую технологию для создания поверхностей с каналами шириной менее пяти нанометров.

Они пытаются разработать план, не предусматривающий строительства дополнительных серверов, которые в настоящее время ежегодно потребляют 1,5% мировой электроэнергии.

Чтобы решить эту проблему, команда разрабатывает новую технологию для создания поверхностей с каналами шириной менее пяти нанометров, что примерно в 10 тысяч раз меньше ширины человеческого волоса.

Автор проекта доктор Мэтт Дерри заявил: «Простое строительство новых центров обработки данных без улучшения технологий хранения данных не является жизнеспособным решением».

Ученые уже сталкиваются с риском глобального кризиса хранения данных, соответственно, необходимы революционные решения, чтобы идти в ногу с требованиями современного мира.

«Если бы мы могли хранить всю глобальную информационную сферу на DVD, у нас была бы стопка однослойных дисков Blu-ray, которые могли бы доставить вас на Луну 23 раза или охватить Землю 222 раза», — подсчитали специалисты.

Резкий рост неизбежен, и Дерри и его команда надеются найти решение до того, как истечет время.