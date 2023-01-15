Ученые создали искусственный лист, который превращает воздух в водород

Мировая наука не стоит на месте, и ученые продолжают создавать уникальные вещи, которые в будущем буду способны изменить мир

Разработчики из Швейцарского университета EPFL создали уникальный искусственный лист, который должен превращает воду из воздуха в водородное топливо. Предполагается, что механизм будет использовать входящий поток влажного воздуха для производства водорода и энергию солнца.

Подробнее об этом информирует pv-magazine.com.

На самом деле устройство это не лист в прямом понимании слова, это прозрачный и пористый электрод. Подкладка электрода образует трехмерную сетку из войлочных стеклянных волокон, которая является кварцем. После этого волокна оксида кремния сплавляются вместе при высоких температурах для получения войлочных пластин. Пластины, который и образуют «лист», сначала покрываются тонкой прозрачной пленкой легированного фтором оксида олова. Затем пластина покрывается тонкой пленкой полупроводниковых материалов, которые поглощают солнечные лучи.

При создании «листа», инженеры были вдохновлены процессом фотосинтеза у растений, и тем, как превращается солнечный свет в химическую энергию с помощью углекислого газа из воздуха.

Напомним, что ученые предупредили о появлении опасных суперкомаров.