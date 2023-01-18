Ученые выяснили, почему для взрослых время быстротечно

Физики объяснили, почему время летит очень быстро, когда люди становятся старше. Ученые предполагают, что по мере старения скорость, с которой наш мозг получает и обрабатывает изображения, постепенно замедляется, что и приводит к временному расхождению в воспоминаниях.

Об этом пишет Study Finds.

Проще говоря, это замедление скорости визуализации мозга приводит к ускорению восприятия времени. Автор исследования профессор машиностроения в Университете Дьюка Адриан Бежан говорит, что люди часто поражаются тем, как много они помнят из дней, которые, казалось, длились вечно в их юности. Дело не в том, что их опыт был намного глубже или более значимым, просто они обрабатывались молниеносно, отметил он.

По мере того как мы взрослеем, нервы и нейроны в нашем мозгу также взрослеют, увеличиваясь в размерах и усложняясь. Следовательно, новым нейронным сигналам (воспоминаниям) предстоит пройти более длинный путь, чем в молодости. Наши нервы также ухудшаются с возрастом, замедляя поток электрических сигналов в нашем сознании,объяснил эксперт.

Эти изменения означают, что для получения и обработки новых ментальных образов и воспоминаний требуется больше времени. Одно свидетельство, которое Бежан отметил в поддержку своей теории, заключается в том, насколько чаще двигаются глаза младенцев по сравнению со взрослыми. В частности, дети обрабатывают изображения намного быстрее, чем взрослые, что приводит к более быстрым движениям глаз и быстрой интеграции информации.

Итак, поскольку пожилые люди обрабатывают гораздо меньше изображений в течение заданного периода времени, чем в молодости, кажется, что время течет быстрее, отметил ученый.