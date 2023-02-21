Ученые заявили, что углекислый газ выгоднее извлекать из морской воды, а не из воздуха

Ученые из Массачусетского технологического института представили убедительные аргументы в пользу извлечения углекислого газа из морской воды, вместо того, чтобы брать его из атмосферы, с целью создания нового коммерческого бизнеса без использования субсидий.

Результаты практического эксперимента, который запланирован на ближайшие два года, были опубликованы в журнале Energy & Environmental Science.

Ученые объясняют, что концентрация углекислого газа в морской воде значительно выше, чем в атмосфере, что делает извлечение газа из воды более выгодным. Моря и океаны поглощают углерод, впитывая до 30-40% ежегодных выбросов человечества. Ранее предлагались способы извлечения углекислого газа из морской воды, однако их использование было ограничено из-за высоких затрат на мембраны и химические реагенты для фильтрации.

Новая система, предложенная учеными из MIT, включает две камеры. В первой камере электроды насыщают жидкость протонами, превращая растворенные неорганические бикарбонаты в углекислый газ. Затем жидкость проходит через камеру с вакуумом, где происходит дегазация и извлечение углекислого газа. Во второй камере, обратная полярность на электродах заставляет протоны оседать на электрических контактах, после чего вода подщелачивается и сбрасывается в океан.

Процесс повторяется несколько раз, пока электроды не загрязнятся осадочными минералами, а затем система возвращает воду в океан с щелочным балансом, чтобы сохранить экологический баланс. Ученые признают, что реализация проекта потребует много работы, однако они надеются снизить стоимость извлечения углекислого газа из морской воды до $56 за тонну, что может способствовать коммерциализации этого направления.

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