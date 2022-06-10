В НАСА показали удивительные снимки туманности Гантель

Возраст Туманности Гантель оценивается от 3000 до 4000 лет. Этот объект был первой планетарной туманностью, открытой Шарлем Мессье в 1764 году.

Космический телескоп Hubble запечатлел небольшую часть туманности Гантель, которая находится на расстоянии более 1200 световых лет от нашей планеты.

Известная как планетарная туманность, этот объект представляет собой результат того, что старая звезда сбросила свои внешние слои. Фактически, это была первая из когда-либо обнаруженных планетарных туманностей.

Фот показали на аккаунте телескопа Hubble в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее Курсор сообщал, что ученые показали видео, на котором можно подробно рассмотреть космическую туманность Киля.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые показали звуковой анализ большой спиральной галактики в созвездии Эридан. Размер галактики NGC 1300—110 тысяч световых лет. Это немного больше нашей галактики, Млечный Путь. Характерной особенностью этой галактики является отсутствие активного ядра, что может указывать на отсутствие достаточно массивной черной дыры.

Еще напомним, что Китай начнет поиск подходящих для жизни планет.