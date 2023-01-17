Уникальная зеленая комета впервые за 50 тысяч лет приблизилась к Земле

Ближе всего к Земле это небесное тело окажется 1 февраля. В этот момент комета будет находиться в 42 миллионах километров от нашей планеты.

Впервые за 50 тысяч лет к Земле приблизилась зеленая комета. С 12 января ее можно увидеть в Северном полушарии в бинокль. Поскольку комета очень яркая, то она может быть заметна даже невооруженным глазом.

Впервые ледяное небесное тело под названием C/2022 E3 (ZTF) было замечено на ночном небе в марте 2022 года. Уже в конце декабря этого же года учитель естественных наук на пенсии и астрофотограф Дэн Бартлетт смог ее сфотографировать из своего дома вблизи национального парка Йосемити в Калифорнии.

Комету можно будет наблюдать в Северном полушарии в течение января. К слову, Украина находится именно в этой части планеты. Те, кто живет в Южном полушарии, смогут ее увидеть в феврале.

Без телескопа комета будет выглядеть как «небольшое зеленое пятно в небе». А в телескопе можно будет разглядеть зеленый хвост кометы. По словам ученых, чем ближе она будет приближаться к нашей планете, тем ярче будет становиться.

Период обращения этой кометы вокруг Солнца составляет около 50 000 лет. Поэтому у современных людей сейчас есть единственная возможность ее увидеть.