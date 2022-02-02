У Android, iOS и HarmonyOS может появиться конкурент

Правительство Индии заинтересовано в таком продукте и планирует разработать политику продвижения собственной операционной системы в качестве альтернативы Android, iOS и HarmonyOS.

В ближайшее время на рынке смартфонов может появиться новая операционная система для смартфонов.

Об этом пишет PINGVIN.

На данный момент очевидно, что у правительства Индии нет четкого плана по его реализации. Правительство полагается на различные стартапы и академические экосистемы. Государственное финансирование таких проектов пока отсутствует.

Соответствующее заявление правительства было частью выступления, посвященного электронной промышленности в стране в целом. Соответствующий документ конкретно предполагает увеличение производства электроники в стране с нынешних $75 млрд до $300 млрд к 2026 году.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Google анонсировала новые функции и улучшения Android. Разработчики Google анонсировали большой апдейт ОС Android, с которым на смартфонах появится ряд новых возможностей.

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