У Android, iOS и HarmonyOS может появиться конкурент

В ближайшее время на рынке смартфонов может появиться новая операционная система для смартфонов.
Об этом пишет PINGVIN.
На данный момент очевидно, что у правительства Индии нет четкого плана по его реализации. Правительство полагается на различные стартапы и академические экосистемы. Государственное финансирование таких проектов пока отсутствует.
Соответствующее заявление правительства было частью выступления, посвященного электронной промышленности в стране в целом. Соответствующий документ конкретно предполагает увеличение производства электроники в стране с нынешних $75 млрд до $300 млрд к 2026 году.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что Google анонсировала новые функции и улучшения Android. Разработчики Google анонсировали большой апдейт ОС Android, с которым на смартфонах появится ряд новых возможностей.
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