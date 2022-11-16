В Европе будут искать кладбища евреев с помощью дронов

С помощью новых технологий руководители «Европейской инициативы по сохранению и защите европейских еврейских кладбищ» хотят нанести на карту еврейские кладбища по всей Европе.

Об этом сообщает 7-й канал.

16 ноября, в среду, в Киеве (Украина) провели семинар на тему «Использование дронов для сохранения еврейского наследия». Организация «Европейская инициатива по сохранению и защите европейских еврейских кладбищ» поделилась планом, который предусматривает использование дронов ради нанесения на карту тысяч кладбищ в Европе.

По мнению ее руководителей, благодаря полученным фото с помощью беспилотников можно собрать данные о том, в каком состоянии находятся кладбища в европейских странах. Многие из них запущены, а потому нужно провести масштабную реконструкцию.

План предполагает, что дроны должны фиксировать состояние кладбищ во многих странах, среди которых Польша, Венгрия, Литва, Словакия, Молдова, Украина, Грузия и другие. Последние исследования показали, что нужно немедленно провести ремонт на 44% европейских кладбищ.

По словам гендиректора «Европейской инициативы по сохранению и защите европейских еврейских кладбищ» Филиппа Кармеля, беспилотники помогают сохранять еврейские кладбища в Европе, а также он вспомнил о том, что *россия пользуется этими устройствами в рамках своего полномасштабного вторжения.

«БПЛА сегодня – ключевой инструмент в сохранении наследия, как мы узнали из нашей работы по массовому обследованию еврейских кладбищ. Поражает то, что мы проводим это мероприятие в Украине, стране, где до Холокоста проживало самое большое количество еврейских общин в мире. В последнее время беспилотники нанесли такой большой ущерб этой стране. Я надеюсь, что в будущем их также можно будет широко использовать с пользой для всех», – сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что в Европе обнаружили братскую могилу евреев, убитых коммунистами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!