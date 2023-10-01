В NASA показали уникальные кадры звездного извержения 180-летней давности

Эксперты и ученые NASA представили видео звездного извержения, произошедшего около 180 лет назад.

Это уникальное видео было опубликовано на YouTube-канале обсерватории NASA Чандра.

Для создания этого видео астрономы использовали данные, собранные обсерваторией в течение двадцати лет наблюдений за звездным взрывом, который получил название "Эта Киля". Эта звездная система состоит из двух массивных звезд, одна из которых имеет массу, превосходящую массу Солнца в 90 раз, а другая - около 30 солнечных масс. В середине 19-го века обитатели Земли могли свидетельствовать, как "Эта Киля" временно стала одной из самых светлых звезд на небосводе.

Великое извержение, которое произошло в тот момент, привело к выбросу "Эта Киля" от 10 до 45 раз больше массы Солнца. Этот выброшенный материал преобразовался в плотные сферические облака газа, которые теперь называются Туманностью Гомункула. Эта туманность представляет собой ярко-синее облако в центре изображения и питается высокоэнергетическими рентгеновскими лучами, исходящими от двух крупных близких звезд.

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Видео, представленное NASA, демонстрирует, как звездное извержение после взрыва продолжает быстро распространяться в космосе со скоростью порядка 8 миллионов километров в час, создавая удивительное зрелище и подчеркивая важность наблюдения и изучения космических явлений.