В США благодаря жаре нашли следы динозавров, которым около 113 миллионов лет

В американском штате Техас из-за сильной засухи обнаружили следы динозавров, один из которых был хищным акрокантозавром, а второй – травоядным завропосейдоном.

Удивительное открытие сделали в национальном парке «Долина динозавров», где находятся осадочные породы раннего мелового периода, сохранившие многие следы древних обитателей нашей планеты.

Об этом сообщает Discovery.

Из-за сильной засухи сузился и отступил от берегов поток реки Палукси, которая скрывала на своем дне следы, оставленные динозаврами примерно 113 лет назад. Береговая линия парка идеально подходит для сохранения древних следов из-за отложений карбоната кальция из раковин ракообразных.

Найденные следы изучили палеонтологи и пришли к выводу, что некоторые из них принадлежат акрокатозавру. По словам представительницы нацпарка Стефани Салинас Гарсии, это был хищник, передвигающийся на двух задних лапах и достигающий 6 метров в высоту. Его вес составлял 7 тон, что делало акрокатозавра похожим на тиранозавра.

Texas drought uncovers 113 million-year-old dinosaur footprints left by cousin of T-Rex | World News — https://t.co/fRKYM8bo4C{ Dinosaur tracks from 113 million years ago have been revealed in Texas after a severe drought dried up a river.The footprints — left b… pic.twitter.com/QdHJcmwpGI — Eric Thompson (@isearch247) August 24, 2022

«Возможность сделать эти открытия и найти новые следы динозавров – это всегда увлекательное время в парке!», – рассказала Гарсия.

Кроме него, рядом нашли следки завропосейдона – травоядный гигант, длина которого достигала 18–21 метров, а вес – 400 тон. Есть версия, что во времена раннего мелового периода представители акрокатозавров охотились на завропосейдонов, среди которых они выбирали детенышей или больных. На опубликованном видео заметно массивные следы, выгравированные глубоко в илистом русле реки.



«Хотя эти новые следы динозавров были видны в течение короткого промежутка времени, они вызвали удивление и волнение по поводу обнаружения новых следов динозавров в парке. Государственный парк «Долина динозавров» будет продолжать защищать эти 113-миллионные следы не только для настоящего, но и для будущих поколений», – добавила представительница парка.

Ранее мы рассказывали, как ученые обнаружили неожиданную находку в гнезде динозавров.