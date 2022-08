В США благодаря жаре нашли следы динозавров, которым около 113 миллионов лет

Удивительное открытие сделали в национальном парке «Долина динозавров», где находятся осадочные породы раннего мелового периода, сохранившие многие следы древних обитателей нашей планеты.

Об этом сообщает Discovery.

Из-за сильной засухи сузился и отступил от берегов поток реки Палукси, которая скрывала на своем дне следы, оставленные динозаврами примерно 113 лет назад. Береговая линия парка идеально подходит для сохранения древних следов из-за отложений карбоната кальция из раковин ракообразных.

Найденные следы изучили палеонтологи и пришли к выводу, что некоторые из них принадлежат акрокатозавру. По словам представительницы нацпарка Стефани Салинас Гарсии, это был хищник, передвигающийся на двух задних лапах и достигающий 6 метров в высоту. Его вес составлял 7 тон, что делало акрокатозавра похожим на тиранозавра.

