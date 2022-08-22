В США появилась соцсеть-конкурент Instagram

Приложение BeReal, созданное разработчиками Алексисом Барреятом и Кевином Перро, вышло на рынок еще в 2019 году. Однако лишь сейчас этот продукт стал массово загружаться пользователями. Некоторые аналитики даже утверждают, что BeReal вместе с TikTok начали вытеснять из ниши Facebook.
Приложение не похоже на другие соцсети. Оно отправляет уведомление об активности в разное время, пишет портал psm7.com.
Отмечается, что пользователь должен сфотографировать то, чем занимается в данный момент, опубликовать и тогда он сможет просмотреть фотографии других юзеров.
«Такой принцип делает BeReal полностью противоположным Instagram, ведь модель последнего предполагает публикацию отредактированного до идеального состояния контента», — говорится в материале.
По словам авторов, для Instagram не редки случаи, когда пролистывание ленты новостей вызывает у юзеров негативные психологические реакции. При этом BeReal напоминает вам, что вы не одиноки. В этом приложении уведомление о необходимости сделать публикацию приходит в случайное время, когда вы можете работать или делать покупки.
В то же время некоторые подписчики сервиса целенаправленно «опаздывают» с публикацией фото после получения звукового сигнала, ожидая более удобный момент.
«Несмотря на эту, в некотором роде, махинацию, подход разработчиков BeReal весьма оригинальный, что на фоне успешной кампании по продвижению делает мобильное приложение все более популярным», — пишет издание.
Ранее Курсор сообщал, что правила регистрации пользователей в сети Instagram ужесточаются. Теперь каждый новый аккаунт будет проверяться на соответствие его владельца заявленному возрасту, который должен быть не менее тринадцати лет.
Согласно правилам регистрации в социальной сети Instagram пользователям должно быть не менее 13 лет. Однако до настоящего времени компания не особо стремилась следить за выполнением данного требования. Более того, до 2019 года при открытии нового аккаунта даже не задавался вопрос о годе рождения.
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