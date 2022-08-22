В США появилась соцсеть-конкурент Instagram

Принцип нового ресурса — публиковать фотографии с моментами из реальной жизни, а не создавать ложное впечатление успешности.

Приложение BeReal, созданное разработчиками Алексисом Барреятом и Кевином Перро, вышло на рынок еще в 2019 году. Однако лишь сейчас этот продукт стал массово загружаться пользователями. Некоторые аналитики даже утверждают, что BeReal вместе с TikTok начали вытеснять из ниши Facebook.

Приложение не похоже на другие соцсети. Оно отправляет уведомление об активности в разное время, пишет портал psm7.com.

Отмечается, что пользователь должен сфотографировать то, чем занимается в данный момент, опубликовать и тогда он сможет просмотреть фотографии других юзеров.

«Такой принцип делает BeReal полностью противоположным Instagram, ведь модель последнего предполагает публикацию отредактированного до идеального состояния контента», — говорится в материале.

По словам авторов, для Instagram не редки случаи, когда пролистывание ленты новостей вызывает у юзеров негативные психологические реакции. При этом BeReal напоминает вам, что вы не одиноки. В этом приложении уведомление о необходимости сделать публикацию приходит в случайное время, когда вы можете работать или делать покупки.

В то же время некоторые подписчики сервиса целенаправленно «опаздывают» с публикацией фото после получения звукового сигнала, ожидая более удобный момент.

«Несмотря на эту, в некотором роде, махинацию, подход разработчиков BeReal весьма оригинальный, что на фоне успешной кампании по продвижению делает мобильное приложение все более популярным», — пишет издание.

Ранее Курсор сообщал, что правила регистрации пользователей в сети Instagram ужесточаются. Теперь каждый новый аккаунт будет проверяться на соответствие его владельца заявленному возрасту, который должен быть не менее тринадцати лет.