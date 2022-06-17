В WhatsApp появилось долгожданное обновление

Мессенджер WhatsApp получил важное обновление, которое входило в топ-запросов от пользователей. В мессенджере появилась возможность передавать историю приложения с Android на iPhone.

Об этом основатель компании Meta Марка Цукерберг сообщил на Facebook-странице.

Теперь пользователи iPhone наконец смогут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone.

«Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасно переключаться между телефонами и передавать историю чатов, фото, видео и голосовые сообщения между Android и iPhone, поддерживая сквозное шифрование. Это функция из топзапросов пользователей», — написал Цукерберг.

Ранее Курсор писал, что стало известно, на каких телефонах перестанет работать WhatsApp. По данным источника WABetaInfo, который отслеживает все новости о мессенджере, разработчики программы прекратят поддержку устройств под управлением iOS 10 и iOS 11 в этом году.

Курсор также писал, что WhatsApp выпустит новое приложение для компьютеров. Популярный мессенджер WhatsApp уже давно доступен для компьютеров, но по сути это мобильное приложение «подогнанное» под ПК.

Apple в новой бета-версии исправила адресную строку Safari. Apple обновила дизайн Safari в последней бета-версии iOS 15 (Developer Beta 6), сделав адресную строку более похожей на то, к чему привыкли пользователи, и предоставив возможность разместить ее вверху или внизу экрана.