WhatsApp тестирует новую функцию

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт сказал, что эта функция объединит группы, которые ранее были ограничены до 256 пользователей.

WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Сообщества» для организации групп в более крупные структуры, которые могут использоваться на рабочих местах или в школах, сообщила служба обмена сообщениями, принадлежащая Meta Platforms.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт сказал, что эта функция объединит группы, ограниченные 256 пользователями в более крупные, где администраторы смогут отправлять оповещения сообществу из тысяч человек.

Он сказал, что в настоящее время не планирует взимать плату за новую функцию, которая проходит бета-тестирование с небольшим количеством глобальных сообществ, но не исключает предложения «премиум-функций для предприятий» в будущем.

Служба обмена сообщениями, которая имеет сквозное шифрование и имеет около 2 млрд пользователей, заявила, что функция «Сообщества» также будет иметь сквозное шифрование.

WhatsApp борется со злоупотреблениями, включая массовую рассылку сообщений и распространение дезинформации и разжигания ненависти.

WhatsApp заявил, что перед запуском сообществ также будут внесены изменения в функцию «Группы». В нем говорилось, что для администраторов групп будет добавлена ​​возможность удалять проблемные сообщения из всех чатов, введены голосовые вызовы до 32 человек, увеличен общий объем файлов до 2 гигабайт и добавлены реакции смайликов на сообщения.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что сообщества будут развернуты в ближайшие месяцы. Он сказал, что Meta будет создавать функции обмена сообщениями сообщества для Facebook, Messenger и Instagram.

Meta также планирует развернуть сквозное шифрование в других службах обмена сообщениями в своих приложениях в рамках объявленного поворота к конфиденциальности.

Ранее Курсор писал, что почта Израиля открыла службу поддержки клиентов в WhatsApp. В сервис можно обращаться по поводу исчезновения посылки, оплаты налога, получения приглашения получить посылку в удаленном отделении почты и прочее.

Курсор также писал, что WhatsApp выпустит новое приложение для компьютеров. Популярный мессенджер WhatsApp уже давно доступен для компьютеров, но по сути это мобильное приложение «подогнанное» под ПК.