WhatsApp тестирует новую функцию под названием «Сообщества» для организации групп в более крупные структуры, которые могут использоваться на рабочих местах или в школах, сообщила служба обмена сообщениями, принадлежащая Meta Platforms.
Глава WhatsApp Уилл Кэткарт сказал, что эта функция объединит группы, ограниченные 256 пользователями в более крупные, где администраторы смогут отправлять оповещения сообществу из тысяч человек.
Он сказал, что в настоящее время не планирует взимать плату за новую функцию, которая проходит бета-тестирование с небольшим количеством глобальных сообществ, но не исключает предложения «премиум-функций для предприятий» в будущем.
Служба обмена сообщениями, которая имеет сквозное шифрование и имеет около 2 млрд пользователей, заявила, что функция «Сообщества» также будет иметь сквозное шифрование.
WhatsApp борется со злоупотреблениями, включая массовую рассылку сообщений и распространение дезинформации и разжигания ненависти.
WhatsApp заявил, что перед запуском сообществ также будут внесены изменения в функцию «Группы». В нем говорилось, что для администраторов групп будет добавлена возможность удалять проблемные сообщения из всех чатов, введены голосовые вызовы до 32 человек, увеличен общий объем файлов до 2 гигабайт и добавлены реакции смайликов на сообщения.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что сообщества будут развернуты в ближайшие месяцы. Он сказал, что Meta будет создавать функции обмена сообщениями сообщества для Facebook, Messenger и Instagram.
Meta также планирует развернуть сквозное шифрование в других службах обмена сообщениями в своих приложениях в рамках объявленного поворота к конфиденциальности.
Ранее Курсор писал, что почта Израиля открыла службу поддержки клиентов в WhatsApp. В сервис можно обращаться по поводу исчезновения посылки, оплаты налога, получения приглашения получить посылку в удаленном отделении почты и прочее.
Курсор также писал, что WhatsApp выпустит новое приложение для компьютеров. Популярный мессенджер WhatsApp уже давно доступен для компьютеров, но по сути это мобильное приложение «подогнанное» под ПК.