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WhatsApp вскоре перестанет работать на миллионах смартфонах во всем мире

13:02, Сегодня
Технологии
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Фото: pixabay.com
Проблемы будут иметь владельцы разных моделей смартфонов с операционной системой Android.

Приложение для обмена сообщениями в мире WhatsApp с 24 октября перестанет работать на многих телефонах. Это коснется разных моделей смартфонов с операционной системой Android.

Об этом сообщает Справочный центр WhatsApp.

Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp с 24 октября в этом году перестанет функционировать на многих смартфонах, оснащенных операционной системой Android. Согласно информации от Справочного центра WhatsApp, это изменение затронет разные модели устройств.

WhatsApp продолжает совершенствоваться, предлагая новые обновления и функции, что оставляет старые устройства без возможности поддерживать его изменения. Разработчики мессенджера уведомили, что с предстоящим обновлением мобильное приложение перестанет поддерживать смартфоны Android, на которых установлена версия операционной системы ниже 5.0.

На обновленной странице поддержки WhatsApp сообщается: "Начиная с 24 октября 2023 года будут поддерживаться только устройства с операционной системой Android версии 5.0 и выше".

Таким образом, до 24 октября текущего года, пользователей WhatsApp, использующих Android версии 5.0 и более старших версий, рекомендуется обновить операционную систему на своих смартфонах. В противном случае им придется рассмотреть возможность приобретения более нового устройства.

После указанной даты на смартфонах с устаревшими версиями Android перестанут работать все функции WhatsApp.

Список некоторых устройств, которые потеряют доступ к обновлениям WhatsApp:

Samsung

  • Samsung Galaxy Note2
  • Samsung Galaxy S2
  • Samsung Galaxy Nexus
  • Samsung Galaxy Tab 10.1

HTC

  • HTC One
  • HTC Desire HD
  • HTC Sensation
  • LG Optimus 2X

Sony

  • Sony Xperia Z
  • Sony Xperia S2
  • Sony Ericsson Xperia Arc3

Motorola

  • Motorola Xoom
  • Motorola Droid Razr

LG

  • LG Optimus 2X
  • LG Optimus G Pro

Владельцам iPhone беспокоиться не стоит, так как для них условия остаются неизменными. Для наилучшей совместимости с WhatsApp им нужен iPhone на базе операционной системы iOS 12 и более новой.

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