WhatsApp вскоре перестанет работать на миллионах смартфонах во всем мире

Популярное приложение для обмена сообщениями WhatsApp с 24 октября в этом году перестанет функционировать на многих смартфонах, оснащенных операционной системой Android. Согласно информации от Справочного центра WhatsApp, это изменение затронет разные модели устройств.

WhatsApp продолжает совершенствоваться, предлагая новые обновления и функции, что оставляет старые устройства без возможности поддерживать его изменения. Разработчики мессенджера уведомили, что с предстоящим обновлением мобильное приложение перестанет поддерживать смартфоны Android, на которых установлена версия операционной системы ниже 5.0.

На обновленной странице поддержки WhatsApp сообщается: "Начиная с 24 октября 2023 года будут поддерживаться только устройства с операционной системой Android версии 5.0 и выше".

Таким образом, до 24 октября текущего года, пользователей WhatsApp, использующих Android версии 5.0 и более старших версий, рекомендуется обновить операционную систему на своих смартфонах. В противном случае им придется рассмотреть возможность приобретения более нового устройства.

После указанной даты на смартфонах с устаревшими версиями Android перестанут работать все функции WhatsApp.

Список некоторых устройств, которые потеряют доступ к обновлениям WhatsApp:

Samsung

Samsung Galaxy Note2

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

Samsung Galaxy Tab 10.1

HTC

HTC One

HTC Desire HD

HTC Sensation

LG Optimus 2X

Sony

Sony Xperia Z

Sony Xperia S2

Sony Ericsson Xperia Arc3

Motorola

Motorola Xoom

Motorola Droid Razr

LG

LG Optimus 2X

LG Optimus G Pro

Владельцам iPhone беспокоиться не стоит, так как для них условия остаются неизменными. Для наилучшей совместимости с WhatsApp им нужен iPhone на базе операционной системы iOS 12 и более новой.