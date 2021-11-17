Xiaomi готовит два компактных смартфона

Xiaomi заинтересовалась сектором смартфонов с небольшим дисплеем после того, как Apple презентовала iPhone 12 mini/

В выходные в интернете появился список будущих моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, в котором, по данным источника, фигурируют два флагманских телефона с небольшими по сегодняшним меркам экранами.

В преддверии анонса iPhone 12 mini компания Xiaomi стала первым производителем Android-смартфонов, публично проявившим интерес к этому формату. Однако Asus обогнал китайского технологического гиганта, выпустив ZenFone 8. Этот флагман оснащен 5,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей.

Сообщается, что два предстоящих устройства Xiaomi с модельными номерами L3 и L3A могут стать долгожданными компактными флагманскими смартфонами китайского производителя. Согласно исходному коду прошивки MIUI, смартфон будет основан на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 870. Один из них будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем.

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