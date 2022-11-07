Японские инженеры изобрели самоочищающийся общественный туалет

Разработчики надеются, что их изобретение получит широкое распространение в торговых центрах, метро, ​​кинотеатрах и других общественных местах по всему миру.

В рамках конкурса Future Convenience Store Challenge исследователи из Токийского университета разработали роботизированную систему для автоматизации уборки туалетов в общественных местах.

Об этом сообщает портал NRJ.

Отмечается, что система нацелена также на предотвращение загрязнения – унитаз сам поднимается на нужный уровень и автоматически поднимает стульчак.

По замыслу японских изобретателей, система должна решить изначальную проблему уборки туалетов в общественных местах. Во время очистки унитазы автоматически поднимаются, открывая механизмам доступ к уборке полов. Специальные инструменты с водопоглощающими листами отделывают полы, стены и унитаз. По оценке ученых, среднее время очищения составляет около 17 секунд, система удаляет до 97,8% жидкости.

«Многие минимаркеты предоставляют туалеты для покупателей, а уборка туалетов является неотъемлемой частью бизнес-процессов. При этом продавцы часто не подходят для уборки туалетов в магазинах, … а поддерживать постоянный уровень чистоты сложно из-за разного восприятия чистоты среди сотрудников», — говорит разработчик Казуеси Вада.

Инженеры надеются, что их разработка получит широкое распространение в торговых центрах, метро, ​​кинотеатрах и других общественных местах по всему миру.

Как сообщал Курсор, в Южной Корее создали туалет, который превращает фекалии в криптовалюту. Туалетом могут пользоваться студенты профессора-инженера Чо Дже-Вона, который преподает в Ульсанском Национальном институте науки и технологий.

Также Курсор писал о том, что в Израиле археологи обнаружили туалет, которому 2700 лет.