Завораживающее зрелище: исследователи показали, как выглядит осень из космоса

Ученые сфотографировали из космоса горы Адирондак в северо-восточном Нью-Йорке в период осени.

Об этом сообщает SciTechDaily.

По словам экспертов, оттенки осени в этом году пострадали из-за засушливого лета, но некоторые места всё равно были волшебными по своей красоте. Пиковые цвета были зафиксированы 8 октября 2022 года спутником Landsat 9.

На изображении изображен осенний ланшафт возле Элизабеттауна, что в штате Нью-Йорк. Это место длительное время называлось «восточными воротами» выше упомянутых гор. Преимущественно желтая растительность находится на западе города возле границы горной пустыни Ураган.

NASA images of the #Adirondacks at peak foliage.

(October 8th, 2022) with @adkmountainnews pic.twitter.com/2U64siMPx7

—