Жизнь на Марсе: ученые выявили форму жизни, устойчивую к условиям планеты

Из выживших в экстремальных марсианских условиях бактерий можно изготавливать биомаркеры или защитное покрытие для объектов в космосе.

Вопрос о возможности жизни на Марсе давно беспокоит астрономов, физиков, и исследователей космоса. Специалисты анализируют состав воздуха, грунта и температур на поверхности, пытаясь найти ответ на этот вопрос.

Группа ученых BIOMEX опубликовала исследования, согласно которого бактерии обычного чайного гриба смогут выжить в марсианских условиях.

Еще в 2014 году исследователи направили экспериментальные образцы культуры чайного гриба на Международную космическую станцию (МКС). В условиях, адаптированных под марсианские, клетки гриба провели 1,5 года, после чего были доставлены на Землю для проведения эксперимента.

В земных условиях опытные культуры чайного гриба были восстановлены и их вновь разводили в течение 2,5 года.

Ученые выяснили, что, несмотря на повреждение микробной структуры культур гриба, бактерии смогли выжить. Целлюлоза, производимая бактериями, возможно, помогла выжить грибу. А это доказывает, что бактериальную целлюлозу можно применять как биомаркер или защитное покрытие для объектов в космосе.

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