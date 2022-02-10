Бараны, скряги и скандалисты: названы самые сложные мужчины по гороскопу

Астрологи назвали знаки Зодиака, с которыми очень сложно построить отношения из-за их своенравного характера. С точки зрения астрологов, самым сложным характером обладают мужчины-Овны. Их упрямый темперамент и непримиримость распространяются на все сферы жизни. В отношениях с женщинами они вспыльчивы и нетерпимы.

С какими мужчинами сложно строить отношения?

Об этом пишет mixnews.

Твердолобые Овны с бараньим упрямством ни за что не уступят представительнице слабого пола. Ужиться с ними сможет умная женщина, которая просто не будет посягать на их личное пространство: никаких проверок их звонков и смс-сообщений, никаких личных вопросов. Только доверие. Овен не переносит ложь и притворство. Если вы им доверяете и не ограничиваете их свободу и не вторгаетесь в их личное пространство, то вы с ним сможете построить прекрасные отношения.

Второе место в рейтинге по сложности характера занимает Козерог. Влюбленный Козерог не похож на остальных представителей созвездий. Даже в конфетно-букетный период им движет только холодный расчет. Если вы не планируете продолжать с ним длительные отношения, от подарков лучше отказаться. При расставании меркантильный Козерог выставит вас счёт за каждую потраченную копейку и заберёт все свои подарки. Также представитель этого знака зодиака терпеть не может женские слёзы, считая это банальным шантажом. Но найти подход к нему можно: через еду. Он очень любит вкусную и изысканную кухню. Если вы умеете прекрасно готовить, то он будет у ваших ног.

Третий представитель сильного пола Рак невыносим из-за своей чрезмерной ревности. Он собственник. Их частые и бешеные приступы ревности разрушают семейные отношения и озлобляют партнёршу. От этих постоянных скандалов женщина настолько устаёт, что это загоняет её в депрессию. А мужчина-Рак ищет правду в вине, начиная частенько прикладываться к бутылке. Пока мужчина-Рак страдает, заботы о семейном очаге, решение всех проблем и «добыча пропитания» целиком ложится на хрупкие женские плечи. Если вы любите быть сильной женщиной и тащить на себе все семейные проблемы, то вы с ним уживётесь

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