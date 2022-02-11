Астролог предупредила о неблагоприятном периоде в марте: должны знать все

13:01, Сегодня
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Фото: canva.com

Астрологи говорят, что есть один очень простой и надежный способ начать дело, из которого ничего не выйдет. Или совершить абсолютно бесполезную покупку, или одолжить кому-то деньги так, чтобы их потом не вернули. Для всего этого надо начать дело на «холостой» Луне.

Астролог Елена Молдованова рассказала в Instagram, в каком периоде в марте не стоит начинать новые дела и проекты.

Об этом пишет styler.

Луна в астрологии связана с развитием и протеканием различных процессов. Она символизирует бытовой, ежедневный событийный ряд.

Если Луна по небу движется «без курса», то события не развиваются, дела не делаются, допускается миллион ошибок и упущений. Все вокруг как бы замирает, засыпает. Окружающие словно выключаются из потока, становятся рассеянными, невнимательными, сонными.

На Луне «без курса» лучше не начинать новые дела и проекты, для которых важна перспектива развития. Такие начинания не будут продолжены, все процессы затягиваются, обещания не выполняются, новые идеи и предложения оказываются никому не нужными.

На Луне «без курса» нельзя сдавать анализы, проводить медицинские обследования, делать операции.

На «холостой» Луне рекомендуется: отдыхать, читать, гулять, медитировать, заниматься духовными практиками, наслаждаться тишиной и покоем. Можно продолжать дела, начатые ранее, решать мелкие бытовые вопросы.

Луна «без курса» в марте 2022.

  • 1.03 с 04:03-22:54
  • 4.03 с 00:00-02:53
  • 6.03 с 06:04-10:00
  • 8.03 с 16:37-20:40
  • 10.03 с 18:45-24:00
  • 11.03 с 00:00-09:24
  • 13.03 с 17:46-21:32
  • 15.03 с 12:58-24:00
  • 16.03 с 00:00-07:00
  • 18.03 с 10:13-13:26
  • 20.03 с 14:42-17:45
  • 22.03 с 18:03-21:00
  • 24.03 с 15:00-23:54
  • 27.03 с 01.53-02.55
  • 28.03 с 17.13-24.00
  • 29.03 с 00.00-07.32
  • 31.03 с 09.40-12.31

 

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Автор материала:
Тали Малкина
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