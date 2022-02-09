Астрологи назвали главных соблазнительниц по знаку зодиака

Об этом пишет УНИАН.
Близнецы
Этим женщинам привычно демонстрировать заинтересованность мужчиной. Так что, если у них вдруг — новая прическа, «боевой» макияж или «ударились» активно в спорт — в их окружении уже есть на примете тот, кого планируют «затащить» в ловушку. С такими женщинами сложно конкурировать, они берут своим очарованием.
Скорпион
Женщины под этим знаком Зодиака считаются наиболее страстными среди других. Мужчин привлекает в них раскрепощенность и готовность на эксперименты. Их языком любви являются прикосновения, способные взбудоражить фантазию мужчины.
Лев
Для женщин-Львиц главным козырем является флирт. Именно это позволяет им заманить в свой капкан любого. Они любят игры и не прочь вовлечь в эту игру абсолютно всех. Так что далеко не всегда такой флирт может означать, что ей кто-то действительно нравится.
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