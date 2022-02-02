Астрологи назвали мужчин-зодиаков с самым слабым характером

Астрологи дали советы для каждого знака Зодиака и назвали пять мужчин по гороскопу с самым слабым характером — они склонны становиться «тряпкой».

Рак

Мужчины-Раки — впечатлительные и мягкие, они не любят споров и всеми силами избегают конфликтов.

Об этом пишет Апостроф.

Женщинам, в частности теще, легко ими манипулировать. Ракам легче промолчать или согласиться, чем отстаивать свою точку зрения и право поступать по собственному усмотрению. К тому же эти мужчины отличаются чрезмерной привязанностью к своей маме, что влияет на их отношение ко всем женщинам.

Рыбы

Эти мужчины склонны к меланхолии, они очень чувствительные и ранимые, часто впадают в печаль. Их характер дает им возможность ужиться с самой невыносимой тещей без ссор. Представители знака хотят жить в мире и взаимной поддержке, что касается и матери жены. Однако если она обладает своенравным характером, то превращает жизнь зятя в «ад» — всячески эксплуатируя и обвиняя его.

Весы

Мужчины-Весы обладают «женским» характером, они не любят брать на себя ответственность и принимать решения. Им легче находиться «за чужими спинами». Именно эта особенность часто является причиной неуважения со стороны женщин, в том числе и тещи. Им ничего не стоит «подмять» такого зятя под себя и заставить исполнять свои прихоти. Он точно не станет бороться за свой авторитет.

Телец

Телец является легкой добычей капризной тещи в основном из-за своей лени. Эти мужчины раздражают мать жены отсутствием готовности достать для их дочери звезду с неба. Вместо этого Телец проводит вечера перед телевизором. Теща начинает клевать зятя, но как правило без особого успеха. Однако Тельцу легче смолчать и сделать вид, что соглашается, чем пойти на открытую конфронтацию.

Дева

Эти мужчины также наделены довольно слабым характером. Они боятся перемен и крепко держатся за сложившийся уклад жизни. Мужчина-Дева предпочтет в ответ на придирки тещи делать вид, что все хорошо, он не станет отстаивать свое жизненное пространство. Однако в душе будет назревать недовольство и раздражение, которое будет выплескиваться на окружающих и отравлять жизнь самому зятю.

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