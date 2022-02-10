Астрологи назвали пятерку самых эгоистичных знаков зодиака

Эксперты по звездам назвали пять самых эгоистичных знаков зодиака. Они всегда ставят свои интересы на первое место.
Об этом пишет Обозреватель.
Овен
Уроженцы этого знака хорошо знают, чего хотят и как этого добиться. Они одни из самых решительных людей и борются до последнего, чтобы получить желаемое.
Телец
Представители этого знака надежны и стабильны. Стремление к безопасности часто может сделать их материалистичными, эгоистичными и жадными.
Разговорчивые Близнецы кажутся очень любезными, ведь они склонны приспосабливаться к обстановке ради достижения своих целей. Уроженцы знака могут даже пойти на ложь, лишь бы добиться желаемого.
Лев
Уверенные в себе Львы бесстрашны, когда дело касается преодоления любого препятствия. Они пойдут на все, лишь бы достичь цели.
Дева
Рожденные под этим знаком очень осторожны и точны. У них острый глаз на все недостатки и проступки, что хорошо для них самих, но не для окружающих. Девы ставят свои интересы на первое место и тончно знают, как добиться желаемого.
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