Астрологи назвали самых жадных мужчин по знаку Зодиака

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, от которых не стоит ждать подарков, так как они пожалеют потратить на вас даже копейку.

К слову, именно эти мужчины чаще всего расстаются с девушками накануне праздников, чтобы ничего не дарить.

Об этом пишет Слова и фразы.

Весы

Эксперты говорят, что мужчины-Весы — это пополамщики. Даже вступая в отношения, они не чувствуют своей ответственности перед женщиной. Они не будут приносить домой еду, покупать бытовые принадлежности, водить вас по ресторанам и делать сюрпризы. Эти мужчины хороши в плане проявления заботы и внимания, так как больше ничего не могут вам предложить.

Рак

В целом эти мужчины не то, чтобы жадные, просто придерживаются правила: обещанного три года ждут. Они с радостью вам что-то пообещают, но выполнять это не спешат. Раки могут найти тысячу причин, почему не могут сделать то или иное сразу. Но, как говорят, раз в год и палка стреляет. Вот приблизительно в такие интервалы они могут порадовать вас чем-то хорошим.

Рыбы

Этот знак Зодиака лучше потратить все деньги на какую-то ерунду, чем порадует свою любимую хорошим подарком. Они очень жадные не только в плане денег, но и в проявлении чувств. Не стоит ждать, что с ними вы будете как в сказке. Женщине придется слишком много трудиться над отношениями. И, как отмечают астрологи, эти мужчины предпочитают сидеть у женщин на шее.