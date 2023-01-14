Астрологи назвали три несчастливых знака Зодиака, которым чаще всего изменяют

Астрологи назвали три несчастливых знака Зодиака. Женщинам, родившимся под ними, чаще всего изменяют мужчины.

Об этом пишет УНИАН.

Рак

Астрологи считают, что Раки сами виноваты в том, что им изменяют. Они нерешительны и в них мало уверенности, что чувствуют мужчины. Женщины-Раки кажутся странными, недосягаемыми. Поэтому мужчины могут изменять им, чтобы найти страсть и взаимность в объятиях других женщин.

Дева

Женщины-Девы очень страстны, однако они плохо умеют распределять внимание. Они «разрываются» между любовью, друзьями, семьей и работой. Астрологи говорят, что иногда Девы делают плохой выбор не в пользу своим романтическим отношениям, а потому их партнеры не получают то, чего ожидают. Поэтому мужчины, которые влюбились в страстных Дев, ищут внимание и нередко находят его вне отношений.

Рыбы

Рыбы очень любят своих партнеров, однако они не всегда активны в постели. Свою сексуальную энергию женщины-Рыбы часто игнорируют, вместо этого они растворяются в хобби или постоянно работают. Мужчины, которые влюбляются в представительниц этого знака, сильно разочаровываются. Они хотят видеть возле себя соблазнительных и отзывчивых женщин, а когда понимают, что этого не получат, идут на измену.