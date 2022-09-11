Астрологи назвали три самых агрессивных знака Зодиака

К ним относятся Водолеи, Львы и Стрельцы.

Водолей

Водолеев крайне легко «задеть». У них обостренное чувство справедливости, они любят и могут доказывать собеседникам свою точку зрения. Примечательно, что если собеседник ее отказывается принимать, то уроженцы этого знака Зодиака могут переходить на грубости, тем самым проявляя свою агрессию.

Это нравится далеко не всем людям, поэтому у них часто возникают конфликты.

Лев

Эти люди привыкли, что они всегда и во всем правы. Ситуация, когда приходится принимать свою неправоту и исправлять ошибки, очень не нравится Львам.

Но чаще всего агрессию эти люди проявляют тогда, когда их кто-то пытается поучать. Тогда они готовы на все: от скандала до кулаков.

Стрелец

Сам по себе этот знак Зодиака очень яркий и эмоциональный. У Стрельцов бурлят все эмоции, не только агрессия. Но негативным проявлениям характера никуда не спрятаться, если речь идет о потребности возобновить справедливость.