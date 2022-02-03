Астрологи назвали знаки зодиака, которые не склонны испытывать муки совести

Есть три знака зодиака, которые совершенно не склонны испытывать муки совести. И не важно насколько они виноваты и как сильно кого-то подвели, — они считают, что их совесть числа и они действовали так, как того требовали обстоятельства.

Астрологи назвали представителей гороскопа, которые не склонны испытывать муки совести.

Об этом сообщает Обозреватель.

Лев

Львы слишком горды и эгоистичны, чтобы связывать себя рамками морали. Их главный приоритет — максимально комфортные условия для себя, а что при этом чувствуют другие, Львов мало заботит, им чужды сочувствие и эмпатия. К тому же представители знака не отличаются честностью и считают ложь хорошим средством для достижения своих целей.

Весы

Весы декларируют четкие принципы, но это только внешний антураж. Самое главное для них — собственная выгода и удобство. Они расчетливы и планомерно достигают желаемого, при необходимости легко отодвигая свои убеждения на задний план. Кроме того представители знака слишком рациональны и черствы.

Рак

Раки кажутся хорошими друзьями — они горячо сочувствуют близким и всегда готовы стать «жилеткой для слез». Однако на самом деле, Рак использует такие разговоры для самоутверждения. В глубине души они испытывают радость от чужих неудач, они автоматически возвышают их в собственных глазах и являются энергетической подпиткой.

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