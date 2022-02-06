Астрологи перечислили главных «диктаторов» по знаку зодиака: кто любит командовать

Астрологи рассказали, что есть несколько знаков Зодиака, которые не хотят знать, что такое демократия, а уважают только силу и диктатуру. Речь идет об Овнах, Тельцах и Львах.

Овны

Представители этого знака всегда в полной готовности к труду, без теорий и лишних слов.

Об этом пишет Апостроф.

Они убеждены, что демократия — это эфемерная вещь, придуманная пустословами и лентяями. Овнам удается быстро все организовать, расставить правильных людей на правильные места, а также им по силам все контролировать. При большом желании – получается у них это легко и просто.

Тельцы

Консервативным Тельцам демократия дается еще хуже, чем Овнам. Им характерно, получив власть, придерживаться странных идей и нестись в реализации их на скорости, с которой мир мчится навстречу неизвестному будущему. Астрологи советуют сбавить обороты, ведь на первом месте должна быть стабильность и сытость. Должен быть социальный порядок, где все живут по четким правилам.

Львы

Каждый, кто рожден под этим знаком Зодиака, знает чего достиг. У них – врожденная способность к управлению. Они в действиях четкие и конкретные. Благодаря им получается отличная профессиональная и организованная команда. Львы не любят скрытности – все должны знать. А также не терпят критики. Этот знак способен поддерживать демократию, однако ведет себя как единоличный правитель, решения которого должны все поддерживать.

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