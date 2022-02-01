Астрологи перечислили главных трудоголиков по знакам зодиака

Многие относятся к трудоголикам с некоторой долей сочувствия. Подавляющее большинство людей убеждено, что такая черта является едва ли не проклятием для человека. От части, возможно, это правда. Но все не так однозначно.

Астролог назвал топ-4 знака Зодиака, представители которых, по мнению астрологов, являются главными трудоголиками на всем зодиакальном круге.

Об этом пишет Апостроф.

Лев

На первый взгляд, представители этого знака многим могут показаться ленивыми людьми. Поначалу львы кажутся людьми, которые часто перекидывают часть обязанностей и ответственности на других, любят бить баклуши и т. д. Но первое впечатление обманчиво. На самом деле ситуация становится диаметрально противоположной, когда находится дело, которое им по душе.

Как только они находят увлечение, приносящее доход, или дело всей своей жизни, их просто не остановить. Они не уйдут в отпуск даже под угрозой жизни.

Дева

Девы почти никогда не берут дополнительные выходные или отпуск. Да и тот отпуск, который они заслужили в течение года по закону, они используют далеко не всегда. Иначе они просто не могут. На работе представители этого знака чувствуют себя в своей тарелке. Сидеть без дела для них гораздо хуже, чем тяжко трудиться.

Во многом это связанно также с их ложной уверенностью в том, что если они уйдут в длительный отпуск, то потеряют свои драгоценные навыки и опыт.

Козерог

Козероги являются настоящими трудоголиками и работягами. Но это связанно не с их желанием, а с внутренним чувством дисциплины. Такие люди априори будут упорно трудиться, потому что любой другой вариант времяпровождения идет вразрез с их жизненными принципами. Такими Козерогов сотворили звезды.

При этом отдыхать они тоже умеют. И довольно таки не плохо. Но подопечные этого созвездия грамотно соблюдают баланс, чему можно позавидовать.

Водолей

Водолеи трудоголики, потому что нет никого целеустремленнее их. Они видят работу не как средство повышения дохода, а как возможность развития и получения новых знаний. Если добавить сюда любовь к своей профессии, то можно получить Водолея, который вообще никогда не захочет уйти в отпуск.

Представители этого знака могут позволить себе полениться, но лишь тогда, когда это можно делать. А таких моментов, по их мнению, бывает мало.

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