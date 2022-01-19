Астрологи перечислили самых мягкотелых представителей знаков зодиака

Астрологи назвали четыре самых мягкотелых знака Зодиака, которые менее всего стремятся к власти и, тем более, к тирании.

Речь идет о Близнецах, Весах, Рыбах и Водолее.

Об этом пишет Мixnews.

Близнецы

Близнецы по своей натуре не отличаются особой ответственностью, которая нужна при лидерских позициях. Для них манипулировать и управлять кем-то — скучно и неинтересно.

Весы

Весы выступают за свободу во всем мире. Они считают, что каждый имеет право на свое мнение и не посягает на личные границы других людей.

Рыбы

Рыбы не любят быть инициаторами в чем либо. К тому же они пацифисты и принимают все как должное, стараясь особо не лезть на рожон.

Водолей

Водолеи любят свободное общение без ограничений и рамок, когда есть с кем поспорить и выслушать альтернативную точку зрения. Тирания же противоречит их любимому занятию.

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