Астрологи перечислили самых мягкотелых представителей знаков зодиака

Речь идет о Близнецах, Весах, Рыбах и Водолее.
Об этом пишет Мixnews.
Близнецы
Близнецы по своей натуре не отличаются особой ответственностью, которая нужна при лидерских позициях. Для них манипулировать и управлять кем-то — скучно и неинтересно.
Весы
Весы выступают за свободу во всем мире. Они считают, что каждый имеет право на свое мнение и не посягает на личные границы других людей.
Рыбы
Рыбы не любят быть инициаторами в чем либо. К тому же они пацифисты и принимают все как должное, стараясь особо не лезть на рожон.
Водолей
Водолеи любят свободное общение без ограничений и рамок, когда есть с кем поспорить и выслушать альтернативную точку зрения. Тирания же противоречит их любимому занятию.
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