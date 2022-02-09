Астрологи перечислили знаки зодиака, которые хорошо умеют хранить секреты

22:26, 09 февраля 2022
Гороскоп
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Гороскоп
Фото: canva.com

Эти знаки Зодиака не расскажут ваши секреты никому. Им можно доверить самое сокровенное не боятся, что ваш секрет станет известен всем. Увы, таких зодиакальных знаков только три — а вот с другими астрологи советуют быть осторожнее.

Кто никогда не вынесет сор из избы?

Об этом рассказывает Слова и фразы.

Астрологи золото отдали Девам, которые никогда не вынесут ссор из дома.

Это преданный знак Зодиака и его представители никогда не сделают ничего плохого окружающим. Кроме того, они готовы спасать весь мир, желая каждому только добру и счастья.

На втором месте оказались дружелюбные Козероги. Они, как могила – никогда вас не выдадут и не расскажут ваши секреты.

Козероги действительно дорожат дружбой, поэтому их помыслы всегда чисты и искренни.
В их надежности вы можете даже не сомневаться.

Скорпионы тоже не любят сплетничать. Они сложно подпускают к себе людей, потому в их окружении могут быть только избраны.

Ради дружбы с ними Скорпионы могут пожертвовать многим. Своего близкого человека они никогда не предадут.

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Автор материала:
Тали Малкина
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