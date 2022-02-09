Астрологи перечислили знаки зодиака, которые хорошо умеют хранить секреты

Об этом рассказывает Слова и фразы.
Астрологи золото отдали Девам, которые никогда не вынесут ссор из дома.
Это преданный знак Зодиака и его представители никогда не сделают ничего плохого окружающим. Кроме того, они готовы спасать весь мир, желая каждому только добру и счастья.
На втором месте оказались дружелюбные Козероги. Они, как могила – никогда вас не выдадут и не расскажут ваши секреты.
Козероги действительно дорожат дружбой, поэтому их помыслы всегда чисты и искренни.
В их надежности вы можете даже не сомневаться.
Скорпионы тоже не любят сплетничать. Они сложно подпускают к себе людей, потому в их окружении могут быть только избраны.
Ради дружбы с ними Скорпионы могут пожертвовать многим. Своего близкого человека они никогда не предадут.
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