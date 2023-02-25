Астрологи предупредили: два знака Зодиака ждет полное фиаско в марте

Астрологи назвали два знака Зодиака, которых в марте ждет «черная полоса». Им придется взять себя в руки и решать накопившиеся проблемы, иначе ситуация только усугубится.

Этим знакам придется решать много проблем.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

Рыбам очень не повезет в плане их личных отношений с людьми. Вы слишком мечтательные, закрытые в себе, отстраненные, поэтому не исключено, что вы долго не замечали что-то важное.

В марте вам придется снять розовые очки и посмотреть правде в глаза, которая не всегда может быть приятной.

Вам придется самостоятельно справляться с депрессивным настроением, решать проблемы и учиться жить в социуме. Однако не стоит расстраиваться, ведь каждая такая ситуация делает вас только сильнее.

Рак

Раки также оказались в зоне риска из-за своей доверчивости. Рядом с вами есть человек, который только пользуется вашей добротой.

С виду он очень милый, доброжелательный, ласковый, но знайте, что в мыслях у него может быть что-то совсем другое.

Не исключено, что он вам завидует и замышляет какую-то подлость. Будьте осторожны, ведь вы можете получить нож в спину.