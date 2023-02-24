Астрологи предупредили: какие дни марта будут опасными и могут обернуться серьезными проблемами

В эти дни лучше не заключать сделки и максимально экономить.

Эксперты составили лунный календарь на март и назвали дни, которые станут фатальными. В эти даты вы можете остаться без денег и всех сбережений. Когда стоит быть осторожнее — читайте ниже.

Об этом пишет УНИАН.

Начало марта

В период с 1 по 3 марта, считают эксперты, лучше экономить. Не покупайте дорогие вещи. Откажитесь от спонтанных трат. Особой беды эти дни не принесут, но вы можете сильно пожалеть о том, что попросту растратили деньги на пустяки.

7 марта лучше отказаться от важных встреч и переговоров. Не стоит заключать сделки, в этот день лучше вообще не говорить о деньгах.

Середина марта

С 13 по 15 марта люди могут потерять немало денег из-за убывающей Луны. В этот период астрологи советуют максимально экономить. Помимо этого, с 13 по 15 марта могут случиться фатальные события, которые опустошат ваш кошелек. Будьте осторожны.

Конец марта

Последние дни марта, а именно 29 и 30 числа, принесут опасность бизнесменам и людям, которые занимаются творчеством. Дело всей вашей жизни может оказаться на грани банкротства. В эти дни не стоит доверять управление своими делами кому-то чужому. Внимательно следите за каждой копейкой.