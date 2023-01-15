Астрологи предупредили: какие знаки Зодиака могут расстаться с любимыми до конца января

Январь принесет не самые приятные новости в любовной сфере трем знакам зодиака. Под угрозой могут оказаться отношения Овнов, Близнецов и Весов.

Однако ситуацию можно изменить, приложив усилия.

По словам астрологов, романтические отношения все еще могут заиграть новыми красками.

Овен

Январь станет не лучшим месяцем для вашей любви. Лучшим решением будет перезагрузка или отпуск. Однако не спешите звать туда вторую половинку. Возможно, именно наедине вы разберетесь, чего же хотите от жизни.

Перед Овнами может встать сложный выбор. Однако не забудьте об интересах тех людей, кто всегда был рядом с вами.

Близнецы

Представители этого знака могут резко захотеть покончить со всем, что у них есть, и оборвать отношения. Однако вряд ли сейчас подходящее время для подобных перемен. Также не стоит гнаться сразу за двумя зайцами – не получится получить успех на всех фронтах.

В конце января есть перспектива новых отношений, однако они могут столкнуться с очень большим расстоянием.Старайтесь не спешить и не вкладывать очень много в любовную связь, в которой вас не будут ценить.

Весы

Разрыв отношений может произойти ближе к концу января. Речь идет и о любимом человеке, и о привычной компании друзей. Стоит уделить больше время себе.

Обратите внимание также на своих близких и родных, в частности на их здоровье.