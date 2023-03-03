Астрологи предупредили: три знака Зодиака будут много страдать в марте

Неприятности будут поджидать их на каждом шагу, потому в этот период стоит быть особенно осторожными и не принимать поспешных решений.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым март 2023 года сулит одни неудачи. Завистники будут пытаться вставлять им палки в колеса, а родные люди могут пойти на предательство.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Вам стоит быть очень осторожными с финансами, так как вы рискуете попасться на удочку мошенников. Не подписывайте никакие документы без присутствия юриста. Не исключено, что и ваш знакомый человек попросит у вас деньги в долг, однако отдаст ли он их — большой вопрос.

Что касается личных отношений, то здесь тоже все будет сложно. Высока вероятность, что вы расстанетесь со своим любимым человеком, из-за чего будете страдать.

Дева

Вас ждет напряженная обстановка на работе. Вас могут поставить в такие условия, что вам по факту некуда будет деваться. Вы столкнетесь с трудностями, которые выбьют почву из-под ваших ног. Знатно понервничать вас заставит и состояние вашего здоровья. Врачи могут поставить вам новые диагнозы, откладывать лечение на потом не стоит.

Также есть риск, что вас предаст родной человек, которому вы очень доверяли. Ваши секреты станут достоянием общественности.

Рыбы

Судьба поставит вас перед выбором. Однако прежде чем сделать его, вам стоит взвесить все «за» и «против». Не рубите с плеча, чтобы не ошибиться. В противном случае вы можете серьезно пострадать. Кроме того, соблюдайте дистанцию с токсичными людьми, так как завистники будут пытаться подпортить вам жизнь.

В марте вы также можете узнать об измене любимого человека. Дайте себе две неделе на переосмысление и принятие, а потом беритесь за свои дела.