Астрологи предупредили: три знака Зодиака вскоре окажутся у разбитого корыта

У них могут возникнуть финансовые трудности.

Весы

Вы можете попастся на удочку мошенников. Это может быть развод как по телефону, так и в магазине. Берегите свой кошелек и документы, никому не давайте кредитные карточки. Есть риск, что вы и просто можете потерять деньги из-за своей невнимательности. Будьте осторожны и с новыми людьми в своей жизни, ведь не все они придут к вам с доброжелательным настроем. В противном случае вы останетесь без гроша.

Скорпион

Никаких подстав, предательства и мошенничества не предвидется. Однако может возникнуть другая ситуация — у вас может что-то сломаться. Поэтому придется экстренно решать проблему. И не исключено, что вы возьмете кредит на покупку новой вещи. Будьте осторожны, так как сразу отдать всю сумму не получится. А учитывая то, что Скорпионы — это те еще транжиры, вы можете погрузиться в долговую яму.

Рыбы

Рыбы в марте рискуют спустить все деньги на непредвиденные покупки. Особенно это касается женщин. У вас возникнет непреодолимое желание чем-то себя порадовать, и денег вы на это не будете жалеть. При этом уже в конце месяца вы рискуете остаться с голой пятой точкой. Сводить концы с концами будет очень тяжело. Астрологи советуют вам более здраво относиться к деньгам и покупкам.