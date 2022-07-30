Астрологический прогноз для всех знаков Зодиак на август

Наша жизнь изменится в лучшую сторону, если мы сами того захотим.

Овен

Овнам в начале любой недели этого месяца стоит пользоваться соответствующими позитивными аффирмациями. Важно то, как мы начинаем тот или иной период, поскольку от первых шагов зависят все последующие. Астрологи советуют Овнам оставаться оптимистами, а также проявлять физическую активность. В особенной степени это касается тех, кто проводит много времени в офисе и имеет сидячую работу. Овнам также желательно помнить о том, что изменить жизнь, ничего не делая не получится. Сейчас нужно проявлять инициативу, причем как можно чаще.

Телец

Тельцам стоит зарядиться энергией у источников силы. Этими источниками могут быть люди, места, события. Важно не отдавать себя тем делам, которые раздражают. Желательно, наоборот, экономить энергию для важных дел. Также астрологи рекомендуют Тельцам на время отвлечься от рутины. Август — хорошее время для отпуска, для развлечений, смены обстановки. В веренице развлечений и веселья лучше не забывать и про работу, семью. В любовной сфере дела будут идти не совсем гладко, но периодически Тельцов будут ожидать некоторые просветы.

Близнецы

У Близнецов главной фразой месяца будет «цель оправдывает средства». В августе нужно стремиться к достижению поставленных задач любой ценой. Единственное, чего точно для этого делать не стоит — переходить кому-то дорогу. Август может стать временем серьезных проблем и неурядиц для тех Близнецов, которые наживут себе новых врагов. В общении с людьми лучше быть доброжелательными. Можно притвориться иной раз более позитивными, чем есть на самом деле. Это нужно просто для того, чтобы окружающие не приставали с вопросами и предложениями, советами.

Рак

Это будет крайне полезной информацией для общения как с близкими, так и со второй половинкой или друзьями, коллегами. На эффективном общении будет строиться их удача. В работе и делах Ракам, скорее всего, понадобится усидчивость. Не исключено, что придется заниматься очень сложными проектами. Это изрядно расшатает Ракам нервы, но зато принесет новый ценный опыт. Астрологи настоятельно рекомендуют не утопать в работе с головой, но и полного безразличия тоже избегать.

Лев

Львам в августе стоит поменьше переживать из-за мелочей. Не исключено, что некоторые неприятности обернутся для людей этого Знака чем-то хорошим в обозримом будущем. Также август является идеальным временем для избавления от привычек, отнимающих счастье. Это будет время обновления жизненного пути Львов, их целей и мировоззрения. Несмотря на новые мысли, лучше пока не предавать свои убеждения, не уходить от того, во что Львам приходилось или хотелось верить долгое время. Это удачное время для общения и заведения знакомств.

Дева

У Дев начинается время, когда им необходимо осознать свои прошлые ошибки, свои будущие возможности. Объективная оценка реальности — это конек любой Девы. Люди этого Знака умеют правильно оценивать обстановку. Также важно оставаться на связи с близкими людьми и друзьями. Особенно важно это для тех Дев, которым в августе придется отправиться в командировку или в отпуск.

Весы

Для Весов этот период в целом будет очень благоприятным. Астрологи полагают, что Весов ждут внеплановые сюрпризы во всех сферах жизни. Этим людям придется выйти из зоны комфорта. Отмечается, что в августе у них появятся новые возможности в бизнесе и в работе. Жизнь закипит и начнет приносить Весам удовольствие. Да, без трудностей не обойдется, но они будут мимолетными и не смогут изменить их настроение.

Скорпион

Дело в том, что случайные ошибки могут стать фатальными и неисправимыми. Тем, кто работает физически или находится постоянно за рулем, астрологи рекомендуют быть чуть более решительными и меньше лениться. Важно держать свое тело в тонусе и лучше отдыхать, соблюдать режим дня. В августе людям данного Знака Зодиака придется заниматься делами, которые их раздражают, но лучше не роптать на судьбу, а молча выполнять обязанности.

Стрелец

Все люди в августе разделятся на две большие группы для Стрельцов — на тех, кому они не нравятся и на тех, кто от них без ума. То же самое произойдет и с окружающими для самих Стрельцов. Тут астрологи советуют помнить о том, что стоит уважать даже тех людей, которые раздражают. Такое поведение сделает Стрельцов примером для многих вокруг. Это повысит их авторитет, даст им возможности для саморазвития. В стрессовых ситуациях в августе лучше не переживать без повода, а пытаться быстро включаться в работу и решать проблемы. Время сейчас -самый ценный ресурс.

Козерог

Каждый день будет для Козерогов маленькой жизнью, поэтому нужно настраиваться не на то, что будет потом, а на то, что может произойти сейчас. Нужно будет фокусироваться на настоящем. Это поможет Козерогам существенно повысить свою продуктивность и выйти на новый уровень в делах, в работе и бизнесе. В амурной сфере аналогичный подход также будет самым лучшим.

Водолей

Водолеям в августе удастся договориться с внутренними демонами, стать лучшей версией себя и заложить основу для будущих положительных изменений во всех сферах. Астрологи советуют не браться за все сразу — важно оставаться осторожными и последовательными. Это будет главным условием для того, чтобы достичь новых высот в работе, делах. Август — хорошее время для путешествий, переездов. Не исключено, что даже самая досадная неудача в последствии обернется для людей данного Знака большим триумфом. Не стоит терять веры в лучшее.

Рыбы

Рыбам астрологи советуют немного сбавить обороты и начать предельно осторожно двигаться вперед, дабы не наделать ошибок. Всем тем, кто переживает за то, что им не хватит времени, стоит вспомнить о мудрых словах: «Не бойся медлить — бойся остановиться». Медленное движение вперед — это тоже движение. Оно лучше, чем спешка, потому что позволит видеть всю картину целиком. Это активизирует скрытые резервы энергии Рыб, поэтому эти люди смогут выйти на новый уровень телесного и ментального развития.