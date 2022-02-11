Болезненно реагируют на малейшую критику: названы самые обидчивые знаки зодиака

Астрологи отметили пять самых обидчивых знаков зодиака. Узнайте, кто есть в списке.
Об этом пишет Обозреватель.
Рак
Чувствительные Раки очень раздражительны и могут ощущать чрезмерные страдания из-за неверно воспринятого слова. Обычно они замыкаются в себе или плачут.
Рыбы
Загадочные Рыбы особенно восприимчивы и обижаются, если чувствуют несправедливую критику или оскорбление без видимой причины. Также они отличаются застенчивостью и молчаливостью.
В начале Скорпионы терпят замечания, не проявляя возмущения; затем они «взрываются», вызывая у собеседника недоумение. Обид уроженецы знака не забывают.
Лев
Представители этого знака изо всех сил пытаются принять критику. Но также в этот момент они чувствуют глубокую боль и реагируют вспыльчиво. Они стают очень раздражительными и могут разорвать отношения с близким человеком из-за пустяка.
Овен
Импульсивные Овны, когда разочарованы и сердиты, могут на эмоциях наговорить необдуманные слова. Им очень трудно сдержать негатив и остановить свою реакцию.
Что нужно для счастья всем знакам зодиака
Овен – им нужно понять, что идеального мира не существует, и смириться с недостатками, как своими, так и других людей, пишет ETimes.
Телец – уроженцам знака нужно обрести гармонию и найти баланс между работой и личной жизнью.
Близнецы – им нужно научиться говорить правду, ведь только это даст возможность построить по-настоящему счастливые отношения.
Ракам нужно окружить себя позитивными людьми, которые поддержат как в хорошие, так и в плохие времена. Это позволит уроженцам знака достичь больших высот и будет вдохновлять на новые подвиги.
Левы привлекают людей своей уверенностью, но им нужно научиться быть собой и принимать с достоинством поражения.
Дев считают перфекционистами, что часто мешает им в личной жизни. Уроженцам знака нужно проще относиться к жизни и меньше критиковать людей, иначе они могут остаться одиноки.
Весам нужно найти баланс во всех аспектах своей жизни и не зацикливаться только на работе. Найдите время, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями.
Скорпионы не умеют прощать обиды, что портит жизнь им самим. Уроженцам знака необходимо научиться отпускать прошлое.
Стрельцы не имеют комплексов и готовы на самые безумные поступки. Но настоящее счастье им может принести гармония в любви.
Козерогов счастливыми сделают отношения, в которых они будут любить и будут любимы.
Водолеям нужно принять то, какими они есть, и не обращать внимания на критику других, если она необоснованная.
Рыбы – перестаньте беспокоиться о будущем, потому что оно разрушит ваше настоящее. Просто живите моментом и получайте наслаждение от каждого дня.
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