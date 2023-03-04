Будут опустошены и разбиты: конец недели принесет проблемы двум знакам Зодиака

Астрологи считают, что в ближайшие дни два знака столкнуться с трудностями. Им грозят предательство и боль.

Кому стоит опасаться и как избежать неприятностей?

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Овны рискуют сильно «выгореть». Вы часто упрямитесь, начинаете бессмысленные споры и ввязываетесь в скандалы. На все это вы тратите слишком много сил. В итоге, на хорошие дела и достижение целей у представителей этого знака Зодиака попросту не остается энергии.

Астрологи считают, что вскоре Овны будут опустошены. Они могут понять, что движутся не в том направлении. Чтобы избежать негатива и огорчения, попробуйте усмирить свой пыл. Научитесь слушать окружающих, меньше спорьте и не злитесь из-за пустяков.

Помимо этого, если Овны не перестанут скандалить, их может ждать болезненный разрыв. Ваша половинка уйдет, хлопнув дверью, если и дальше не будет чувствовать, что вы ее понимаете.

Скорпион

Скорпионы рискуют получить нож в спину. Вас может предать человек, от которого вы этого совсем не ждете. Астрологи советуют Скорпионам внимательно присмотреться к своей второй половинке. Возможно, рядом с вами лжец.

Помимо этого, эти дни откроют Скорпионам глаза на их друзей. Вам нужно пересмотреть все свое окружение. По мнению астрологов, Скорпионы слишком доверились не тем людям.

Чтобы избежать болезненного предательства, вам стоит разобраться во всех интригах, которые плетут вокруг вас. Поиграйте в сыщика и постарайтесь раскрыть все секреты. Так вы сумеете заранее подготовиться к скандалу и не так расстроитесь из-за потери близкого человека.