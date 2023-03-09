«Черная» полоса перевернет жизнь трех знаков Зодиака до конца недели

Рожденные под этими знаками женщины рискуют сильно подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с неприятностями до конца текущей недели — с 6 до 12 марта.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют сильно подпортить себе жизнь.

Неудачницы недели по знаку Зодиаку — кто в списке

Сложная неделя ждет женщин-Овенов. Им грозят проблемы в личной жизни и отношениях, проблемы с деньгами и самооценкой в указанный период. Астрологи советуют представительницам данного знака быть осторожными со словами, не строить иллюзий, а также стараться поддерживать хорошее настроение и верить в лучшее.

Не менее сложная неделя ожидается у женщин-Раков. Представительницы данного знака сейчас переживают кризис как в личной жизни, так и на работе. В указанный период они рискуют испортить отношения с окружающими из-за ослабленного Меркурия. Астрологи советуют Ракам прекрасного пола не пытаться изменить своего партнера, стараться сохранять доброжелательность и не провоцировать конфликты.

Проблемы в жизни могут быть в эти дни у женщин-Козерогов. Они ощутят напряжение в личной жизни. В том случае, если компромиссы найдутся, то к концу недели ситуация выровняется. Самым трудным днем недели будет понедельник.