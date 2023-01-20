«Черная» полоса подпортит жизнь двум знакам Зодиака до конца недели — астрологи

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с массой неприятностей в ближайшие дни — до 22 января включительно.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденных под этими знаками людей будут преследовать неудачи.

«Черная» полоса подпортит жизнь этим знакам Зодиака

Тяжелое время наступило для Тельцов. Из-за эмоционального выгорания у них может пропасть желание работать, захочется уволиться. Усталость и паршивое настроение приведут к тому, что на работе и в бизнесе ничего не будет получаться. Астрологи рекомендуют представителям данного знака бороться с блоками и барьерами в сознании, чтобы дополнительно не отпугивать удачу. Также Тельцам важно не терять контроль над ситуацией.

В указанный период совершить много ошибок под воздействием дурных мыслей могут Скорпионы. Чтобы самим же не нарваться на серьезные неприятности, астрологи советуют им не переживать по мелочам и стараться оставаться оптимистами.